Frühzeitige Meister-Krönung gipfelte im „Dorfcafe“

Willenstor besiegelte Dreier

Das Spiel in Tamsweg selbst? Fast nebensächlich. Dabei begann es vielversprechend: Laurin Pichler traf in der zweiten Spielminute überlegt zur Führung. Doch dann kam Sand ins Getriebe, Henndorf spielte mit angezogener Handbremse. „Man merkte plötzlich, dass wir etwas zu verlieren hatten“, so Kirnbauer. Nach dem sehenswerten Ausgleich der Lungauer aus rund 20 Metern brauchte es einen Standard und Club-Ikone Christian Grössinger, um den Deckel draufzumachen. Der Mentalitätsspieler stocherte den Ball in der Schlussphase über die Linie, explodierte vor Freude – und riss das ganze Team mit. „Dass er das Tor schießt, ist sinnbildlich für das, was uns ausmacht“, schmunzelt sein Übungsleiter.