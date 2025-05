Schellhorn will wieder Salzburger Neos anführen

In Salzburg sind die Neos bei der letzten Landtagswahl 2023 aus dem Landtag geflogen. Jetzt will Schellhorn ein pinkes Comeback für die Wahl 2028 ermöglichen, erklärte er in Medienberichten. Unklar ist, ob er selbst als Spitzenkandidat antreten will. Jedenfalls kündigte er nun eine Bewerbung als Landessprecher an. Die Neos wählen am 24. Mai eine neue Parteiführung.