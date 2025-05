Minichmayr rudert weiter auf perfekter Welle

Sieg in Palermo, auf Zypern, am Gardasee und nun auch am Fuschlsee. In der neuen Saison kommt Küstenruderin Tabea Minichmayr gar nicht mehr aus dem Siegen heraus. Bei der ersten Beach Sprint Regatta am Fuschlsee zeigte sie sich erneut von ihrer besten Seite und holte sich am Ende vor Chiara Halama ihren vierten Sieg in Folge. „Die erste Regatta am Fuschlsee ist super gelungen. Eine Veranstaltung, die Lust auf eine Wiederholung im nächsten Jahr macht“, zeigt sich Tabea Minichmayr über das steigende heimische Interesse am Küstenrudern erfreut.