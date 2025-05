So plant Austria Salzburg für die 2. Liga

Was beim Sprung in die zweithöchste Spielklasse fix ist? „Wir wollen rund 15 Spieler mitnehmen – weil sie es sich auch verdient haben“, sagt Obmann David Rettenbacher. Zur Wahrheit gehört freilich auch, dass den Violetten schlicht die Mittel fehlen, um sich auf eine große Einkaufstour zu begeben. Leistungsträger und Identifikationsfiguren wie Marinko Sorda, der gegen die Tiroler einen Doppelpack erzielte, werden bleiben. Einen Vollzug soll es in den kommenden Wochen geben. Ähnlich zum Aufstieg in die 2. Liga.