Warum ein Fußball großen Feuerwehreinsatz auslöste

Kicker unverletzt

Der Kicker in Not hat den Einsatz unverletzt überstanden und hätte sich im Anschluss sehr freundlich bei den Florianis bedankt. „Es war ihm zu blöd, gelacht hat er nicht mehr recht“, so der Kommandant. Der Einsatz wird als Personenrettung verbucht, für die ebenfalls anwesenden Eltern entstehen keine Kosten.