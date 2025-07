Vier Jahre Haft für Möchtegern-Hotelier (60)

Einen solchen glaube der Angeklagte in einem französischen Geschäftsmann gefunden zu haben. Dieser sei an ihn herangetreten und habe angeboten, 2,5 Millionen Euro in das Projekt zu investieren, bei zwei Prozent Zinsen. Einzige Forderung sei die Überweisung einer Bearbeitungsgebühr gewesen. „Als das Geld dann auf dem Trans-Konto war, waren auch meine Zweifel weg.“ Stutzig sei er erst geworden, als der Investor ihn anrief und meinte, dass er weitere Gebühren in Höhe von 4500 Euro auf ein Konto in Benin überweisen müsse. Weshalb er am Ende auch kein Geld vom Trans-Konto abgehoben habe.