Helmpflicht auf E-Bikes und E-Scootern soll kommen

Bestehende Strafen „wirken lassen“

Grundsätzlich will der Minister allerdings mehr auf Austausch und Aufklärung setzen als auf Verbote. So sollen etwa Strafen für Unachtsamkeit am Steuer (eine der Hauptunfallursachen) oder illegale Straßenrennen nicht verschärft werden. „Es gibt hier bereits klare Strafen“, merkt er zu den Rennen an, die solle man nicht in zu kurzen Abständen ändern, sondern erst einmal „wirken lassen.“ Dass andere Länder, etwa die Schweiz, deutlich härter gegen Raser vorgehen, ändere seine Meinung nicht.