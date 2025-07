Steirische ÖVP stellt Weichen für die Zukunft

Dort, wo sonst der nunmehrige Koalitionspartner FPÖ zu seinem traditionellen Neujahrstreffen lädt, soll also die Ära von Manuela Khom als Chefin der steirischen Volkspartei auch offiziell beginnen. Mit zünftiger Blasmusik wurden die 413 Delegierten und 611 Gäste Samstagvormittag vor der Premstätten Halle am Schwarzl See empfangen. Nach und nach trudelten die Granden der schwarzen Steiermark ein. So etwa die Alt-Landeshauptleute Waltraud Klasnic, Hermann Schützenhöfer und ein auffällig entspannter Christopher Drexler, Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, natürlich die Landesräte Karlheinz Kornhäusl, Simone Schmiedtbauer und Willibald Ehrenhöfer, Gemeindebund-Chef Erwin Dirnberger, WKO-Boss Josef Herk, LWK-Präsident Andreas Steinegger und und und. Kurz vor Beginn traf dann auch Bundeskanzler Christian Stocker in Premstätten ein.