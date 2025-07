Spannung um Waffenruhe: Israel prüft Hamas-Antwort

Tote bei israelischen Angriffen

Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen hat es auch am Samstag palästinensischen Angaben zufolge erneut viele Tote gegeben. Seit den frühen Morgenstunden seien mindestens 40 Menschen in dem abgeriegelten Küstengebiet gestorben, hieß es aus medizinischen Kreisen. Unter den Toten seien auch zwölf Menschen, die an Verteilungsstellen für humanitäre Hilfe gewartet hätten. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.