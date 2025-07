Sebastian Ofner gegen Grigor Dimitrow heute LIVE

Dimitrows Wimbledon-Halbfinale ist elf Jahre her

Elf Jahre ist es her, dass Dimitrow in Wimbledon erst im Halbfinale ausgeschieden ist – gegen Federer. Sonst kam er an der Church Road aber nie über das Achtelfinale hinaus, in dem Ofner auf Grand-Slam-Ebene bisher nur vor zwei Jahren bei den French Open war. Dimitrow hingegen hat auch bei den Australian Open (2017) und den US Open (2019) Halbfinal-Luft geatmet, ein Major-Finale fehlt ihm aber noch. Mit neun ATP-Titeln hat der Junioren-Wimbledonsieger 2008 auch noch nicht so viele Pokale eingeheimst.