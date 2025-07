Radfahren unter Frauen: Mit Power durch Wien!

Als Teil der „Radical Women of Cycling Community”, die in Europa, Großbritannien und Afrika vertreten ist, organisiert Lisa Leitgeb seit über einem Jahr regelmäßige Radtouren durch Wien. Das Besondere: es dürfen nur Frauen daran teilnehmen! „Ich habe eine Zeit lang in Berlin gelebt und war bei einigen Radtouren nur für Frauen dabei. Als ich wieder nach Wien gekommen bin, haben mir die Touren unter Mädels echt gefehlt. Also dachte ich mir, starte ich hier doch selbst eine Community“ erklärt Lisa.