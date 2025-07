Feuer wütet im Waldviertel: Knapper Kampf um Haus

Der Besitzer war nur kurz in die Bezirksstadt Waidhofen an der Thaya gefahren, um sich eine Pizza zu holen. In der kurzen Zeit entfachte sich in dem großen Nebengebäude des Großgerhartser Wohnhauses ein Flammenmeer. Die Frau bemerkte die beginnende Feuersbrunst und schlug sofort Alarm. Der Besitzer kehrte sofort um, wollte noch mit dem Gartenschlauch das Feuer löschen, hatte aber keine Chance.