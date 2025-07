Abgängiger Steirer (79) tot in der Mur aufgefunden

Freitagabend wurde in Scheifling (steirischer Bezirk Murau) ein 79-jähriger Mann als abgängig gemeldet. Noch in der Nacht startete eine große Suchaktion. Am Samstagvormittag war es dann traurige Gewissheit: Die Leiche des Mannes wurde in der Mur gefunden. Die Polizei geht von einem Unfall aus.