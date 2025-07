Waldbrand in Kalifornien breitet sich rasant aus

Brände im türkischen Izmir unter Kontrolle

Die verheerenden Brände in der türkischen Provinz Izmir sind nach Regierungsangaben vom Samstag unter Kontrolle. Während die Einsatzkräfte in der Region nun mit Abkühlarbeiten beschäftigt sind, hält der Kampf gegen die Flammen in der Provinz Hatay im Südosten des Landes weiter an. In den vergangenen Tagen sind in der Türkei bereits Hunderte Brände ausgebrochen. Laut Forstminister Ibrahim Yumakli waren zehn davon große Waldbrände. Besonders hart traf es die Provinz Izmir.