KTM: Zeit schwindet, der Glaube an Happy End auch

„Sie glauben doch selbst nicht, dass sich das noch ein Investor antun wird“, meint ein Anrufer. „Wie lange will man denn ein totes Pferd noch reiten?“, fragt mich ein anderer. „Wer hat denn damit gerechnet, dass das Hochfahren der Produktion so einfach sein könnte? Da muss doch jemand blauäugig gewesen sein, zu meinen, dass man nach einem derartigen Schuldenschnitt weiter normal beliefert wird“, sagt einer, mit dem ich mehrmals in den letzten Wochen über die Vorgänge bei KTM gesprochen habe.