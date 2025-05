Todesschuss in Kaserne: Termin für Mordprozess!

Das schmerzvolle Warten der Opferfamilie hat bald ein Ende: 225 Tage nach dem tödlichen Schuss auf Grundwehrdiener Mustafa P. am 22. Oktober des Vorjahres in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau wird der Schütze am Landesgericht Klagenfurt auf der Anklagebank Platz nehmen. Entgegen der abenteuerlichen Unfallversion des seither in U-Haft sitzenden 21-Jährigen hat die Justiz – wie berichtet – vor einigen Wochen Mordanklage erhoben.