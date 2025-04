Erschossener Rekrut: Mordanklage gegen Schützen

Ein Video aus der Kaserne soll beweisen, dass der 21-jährige Grundwehrdiener am 22. Oktober 2024 von seinem Kollegen getötet worden ist. Deshalb wurde jetzt am Montag die Mordanklage zugestellt. Das Videomaterial soll die schockierenden Szenen kurz nach der Tat zeigen. Vor der Kaserne soll das spätere Todesopfer hinausgetorkelt und anschließend zusammengebrochen sein. Anschließend wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.