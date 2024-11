Neue Details nach Todesdrama in Kärntner Kaserne

Zwei Wochen ist es her, dass ein junger Grundwehrdiener in der Türk-Kaserne in Spittal sein Leben verlor. Wie berichtet, soll ein 20-Jähriger ihn mit der Dienstpistole getötet haben. Was sich genau abgespielt hat, wird nach wie vor geklärt – mit jedem Tag kommt man der Wahrheit aber ein Stückchen näher.