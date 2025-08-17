Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kratkys Ö3-Abschied

Bundespräsident Van der Bellen spricht ihm Mut zu

Adabei Österreich
17.08.2025 11:31
(Bild: Krone KREATIV/APA/ORF/HANS LEITNER, www.instagram.com/robert.kratky)

Zwei Tage nach seinem plötzlichen Rückzug aus dem Radio meldet sich Österreichs wohl bekannteste Radiostimme selbst zu Wort: Robert Kratky (52) hat sich via Instagram bei seinen Fans für die vielen Nachrichten zu seinem Ö3-Abschied bedankt. In einer Story schrieb der langjährige „Wecker“-Moderator: „Für all eure lieben Worte zu meinem Ö3-Abschied.“

0 Kommentare

Dazu zeigte er einen Clip von seinem letzten Arbeitstag – ein „Good bye“ voller Emotionen. Am Ende blendete Kratky einen Screenshot mit Kommentaren von Wegbegleitern und Fans ein. Darunter auch ein ganz besonderer Gruß: Bundespräsident Alexander Van der Bellen schickte dem Radiostar die aufmunternden Worte: „Alles Gute, lieber Robert Kratky!“ – ein klares Zeichen, wie sehr der Moderator Österreichs Medienwelt geprägt hat.

„Auf ärztliches Anraten“
Der überraschende Ausstieg des Ö3-Morgengesichts wurde am Freitag offiziell. Aus gesundheitlichen Gründen zieht sich Kratky „auf ärztliches Anraten“ früher als geplant ins Privatleben zurück. „Schweren Herzens, aber voller Dankbarkeit habe ich beschlossen, das Mikrofon des Ö3-Weckers endgültig weiterzureichen“, hieß es in seiner Erklärung.

Lesen Sie auch:
Robert Kratky wird vielen am Morgen fehlen.
Das sagen die Leser
Kratky-Aus: „Blöd ist nicht der, der es nimmt ...“
16.08.2025
„Schleich ma uns halt“
Kratkys stiller Abschied rührt Fans zu Tränen
15.08.2025
Krone Plus Logo
So finden Sie Hilfe
Burnout-Falle: Darum tappte Robert Kratky hinein
15.08.2025

Radiolandschaft geprägt
Mehr als 30 Jahre lang stand der gebürtige Salzburger beim ORF vor dem Mikrofon, davon zwei Jahrzehnte als Stimme des Ö3-Weckers – für viele das tägliche „Aufwecken mit Kratky“. Auch ORF-Chef Roland Weißmann und Radiodirektorin Ingrid Thurnher würdigten seinen Beitrag, er habe „die Radiolandschaft geprägt wie kein anderer“.

Mit einem Jahresgehalt von fast 473.000 Euro war Kratky zuletzt der bestbezahlte Mitarbeiter im ORF. Doch nun hat die Gesundheit Vorrang – und ganz Österreich verabschiedet sich von seiner bekanntesten Radiostimme.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Bundespräsident
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Erotikmodel und DJane
Micaela Schäfer: „Habe 1,6 Millionen Schulden“
Für sie kann der Sommer nicht schöner sein: Julia Klöckner und TV-Moderator Jörg Pilawa sind ein ...
Neues Traumpaar!
TV-Star Jörg Pilawa liebt deutsche CDU-Politikerin
JLo wurde von Sicherheitskräften von Chanel abgewiesen und gab dann nebenan Tausende aus.
Wie bei „Pretty Women“
Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
Nach sieben Knasten und einem Haftbefehl: Jimi Blue genießt jetzt das steirische Kernöl!
Essen war nicht so ...
Jimi Blue spricht erstmals über Haftbedingungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
187.494 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
156.641 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
128.771 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1877 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1702 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1538 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Mehr Adabei Österreich
Kratkys Ö3-Abschied
Bundespräsident Van der Bellen spricht ihm Mut zu
Gänsehaut-Moment
Gabalier in Kitzbühel: Es flossen sogar Tränen!
Hype in Kitzbühel
Verzückte Fans vertrieben Gabaliers „Party-Kater“
Schock am Feiertag!
Puls4-Moderatorin Johanna Setzer im Krankenhaus
Vor Frequency-Konzert
Superstar Will Smith traf Superfans in Schwechat
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf