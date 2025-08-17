Bundespräsident Van der Bellen spricht ihm Mut zu

Zwei Tage nach seinem plötzlichen Rückzug aus dem Radio meldet sich Österreichs wohl bekannteste Radiostimme selbst zu Wort: Robert Kratky (52) hat sich via Instagram bei seinen Fans für die vielen Nachrichten zu seinem Ö3-Abschied bedankt. In einer Story schrieb der langjährige „Wecker“-Moderator: „Für all eure lieben Worte zu meinem Ö3-Abschied.“
Dazu zeigte er einen Clip von seinem letzten Arbeitstag – ein „Good bye“ voller Emotionen. Am Ende blendete Kratky einen Screenshot mit Kommentaren von Wegbegleitern und Fans ein. Darunter auch ein ganz besonderer Gruß: Bundespräsident Alexander Van der Bellen schickte dem Radiostar die aufmunternden Worte: „Alles Gute, lieber Robert Kratky!“ – ein klares Zeichen, wie sehr der Moderator Österreichs Medienwelt geprägt hat.
„Auf ärztliches Anraten“
Der überraschende Ausstieg des Ö3-Morgengesichts wurde am Freitag offiziell. Aus gesundheitlichen Gründen zieht sich Kratky „auf ärztliches Anraten“ früher als geplant ins Privatleben zurück. „Schweren Herzens, aber voller Dankbarkeit habe ich beschlossen, das Mikrofon des Ö3-Weckers endgültig weiterzureichen“, hieß es in seiner Erklärung.
Radiolandschaft geprägt
Mehr als 30 Jahre lang stand der gebürtige Salzburger beim ORF vor dem Mikrofon, davon zwei Jahrzehnte als Stimme des Ö3-Weckers – für viele das tägliche „Aufwecken mit Kratky“. Auch ORF-Chef Roland Weißmann und Radiodirektorin Ingrid Thurnher würdigten seinen Beitrag, er habe „die Radiolandschaft geprägt wie kein anderer“.
Mit einem Jahresgehalt von fast 473.000 Euro war Kratky zuletzt der bestbezahlte Mitarbeiter im ORF. Doch nun hat die Gesundheit Vorrang – und ganz Österreich verabschiedet sich von seiner bekanntesten Radiostimme.
