Bundespräsident Van der Bellen spricht ihm Mut zu

Dazu zeigte er einen Clip von seinem letzten Arbeitstag – ein „Good bye“ voller Emotionen. Am Ende blendete Kratky einen Screenshot mit Kommentaren von Wegbegleitern und Fans ein. Darunter auch ein ganz besonderer Gruß: Bundespräsident Alexander Van der Bellen schickte dem Radiostar die aufmunternden Worte: „Alles Gute, lieber Robert Kratky!“ – ein klares Zeichen, wie sehr der Moderator Österreichs Medienwelt geprägt hat.