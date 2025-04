Wien-Endergebnis ist jetzt da: NEOS zweistellig!

ÖVP stürzte ab

Die Volkspartei erlitt am Sonntag dagegen einen massiven Einbruch. Von den 20,4 Prozent aus dem Jahr 2020 verloren sie 10,8 Prozentpunkte, was das größte türkise Minus in der Hauptstadt überhaupt bedeutete und kamen auf nur mehr 9,7 Prozent. Das knappe Match zwischen NEOS und ÖVP war erst am Montag mit der Auszählung der Briefwahlstimmen endgültig geklärt worden.