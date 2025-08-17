Messi glänzt beim Comeback: Traum-Vorlage und Tor

Einsatzrekord eingestellt

In Brasilien hat indes Fluminense-Torhüter Fabio den Rekord des ehemaligen englischen Nationalkeepers Peter Shilton für die meisten Spiele eingestellt. Beide halten nun bei 1.390 Matches. Eine nette Begleiterscheinung für Fabio zum Rekord war ein 2:1-Sieg seines Klubs in der Serie A gegen Fortaleza. Die alleinige Führung in der „Veteranen-Wertung“ kann der 44-Jährige schon am Dienstag erreichen. Shilton spielte von 1966 bis 1997 über 31 Jahre, Fabios Karriere auch bei Uniao Bandeirante (30 Spiele), Vasco da Gama (150) und Cruzeiro (976) erstreckt sich bisher über 28 Jahre.