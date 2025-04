Von Leiden erlöst | Demut, Bescheidenheit

Von Leiden erlöst. Er hat es vollbracht, die Auferstehung am Ostersonntag konnte Franziskus, dieser ganz besondere Papst, noch mit letzter Kraft feiern, am Ostermontag fand sein irdisches Leben ein Ende. „Die ganze Welt sieht besonders jetzt zu Ostern Papst Franziskus leiden“, war am Ostermontag ab sieben Uhr im „Guten Morgen“-Newsletter zu lesen. Und dass der 88-Jährige am Ostersonntag jedenfalls seinen Kampfgeist bewiesen habe. Als er nach der Ostermesse im offenen Papamobil über den Petersplatz gefahren wurde, „wirkte der Papst freundlich wie gebrechlich. Die Gläubigen müssen wohl weiter für Franziskus beten“, stand gestern hier ab sieben Uhr früh zu lesen. Um 10 Uhr erfuhr die Welt, dass die Gebete für Franziskus nicht mehr erhört wurden. Oder doch? Sie haben ihn über die wichtigsten Tage der katholischen Kirche, die Karwoche getragen, sie haben ihn sogar noch einen letzten Urbi et Orbi-Segen am Ostersonntag spenden lassen und einen allerletzten Blick auf Zehntausende Gläubige am Petersplatz – wie andersrum einen letzten Blick der Welt auf den Heiligen Vater. Und vielleicht haben ihn die Gebete letztlich auch von den irdischen Leiden erlöst.