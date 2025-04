„Auf die letzte Botschaft des Papstes hören!“

Kirchenglocken läuten um 17 Uhr, Requiem im Stephansdom

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, kündigte an, dass am Ostermontag um 17 Uhr in ganz Österreich die Kirchenglocken für zehn Minuten läuten, Kirchen und kirchliche Gebäude werden schwarz beflaggt. Franziskus habe „die Kirche gezeigt, die sich den Armen zuwendet, den Benachteiligten, den Unterdrückten; die all jenen nachgeht, die ihr fern sind“, so Lackner. „Er war eine Stimme für den Frieden in einer Welt des Krieges, er weinte öffentlich um das Leid der Unschuldigen.“