Franziskus war zweitältester Papst aller Zeiten

Jubiläum

Unter Bergoglios Pontifikat hat es zwei Jubiläen gegeben. Das erste, das der Barmherzigkeit gewidmet wurde, wurde vom Papst im März 2015 ausgerufen und begann am 29. November desselben Jahres. Das zweite hingegen ist das „traditionelle Heilige Jahr“, das alle 25 Jahre stattfindet und am 24. Dezember begonnen hat. Das Heilige Jahr wird am 6. Jänner 2026 zu Ende gehen.