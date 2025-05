Pionierin? Ja, aber Wachrütteln reicht mir nicht

Soll ich also stolz darauf sein, gefährliche Entwicklungen bereits vor Jahren erkannt zu haben? Eher nicht, denn Wachrütteln reicht mir nicht. Zum Erhalt eines möglichst friedlichen Zusammenlebens müssen endlich wirksame Maßnahmen gesetzt werden. Schönrednern und Heuchlern bin ich in den letzten sieben Jahren zur Genüge begegnet. Allein deshalb bleibe ich unbequem und lege den Finger weiterhin in die Wunde.