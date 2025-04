Eingereiste Afghanen haben gefälschte Dokumente

Das Flugzeug war am Mittwoch am Flughafen Leipzig/Halle gelandet. Unter den Eingereisten sind 76 Frauen, 62 Männer sowie 45 Kinder und Jugendliche. „Alle Personen auf dem Charterflug wurden auf Herz und Nieren geprüft. Es bestanden bei keinem Fall Zweifel an der Identität, denn Sicherheit hat in den Verfahren oberste Priorität“, sagte eine Sprecherin des deutschen Außenministeriums in Wien. Alle Eingereisten seien von den Taliban verfolgt worden, darunter die ehemalige Sprecherin des Präsidialamts vor der Machtübernahme, Lehrerinnen und Rechtsanwältinnen, „die sich für ein rechtsstaatliches Afghanistan eingesetzt haben“.