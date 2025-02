Taliban bieten Deutschland Hilfe bei Abschiebungen

Es war wohl wieder ein Täter, der um Asyl in Deutschland angesucht hatte. Wie sich am späten Donnerstagabend herausgestellt hat, sei der Täter weder ausreisepflichtig noch strafauffällig gewesen. Der 24-Jährige soll demnach eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis von der Stadt München gehabt haben. Es gebe aber Hinweise auf eine islamistische Gesinnung, wie die Ermittler nun prüfen werden. Die bittere Erkenntnis offenbart sich nicht erst an diesem Donnerstag, dass es in Mannheim, Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg und jetzt auch noch in München jeweils Migranten waren, die zu Tätern wurden.