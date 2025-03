„Niemand darf mehr ohne Reisepass in die EU“

Staatenlose werden hin- und hergeschoben

Für sie steht fest, dass jemand, der in die EU einreist und vorgibt, keinen Reisepass zu besitzen, jegliches Recht auf Asyl bei uns verwirkt hat. „Es ist ganz klar, dass es in den allermeisten Fällen eine Methode ist, zu behaupten, keinen Pass zu haben. Genau dieses Problem müssen wir nun an der Wurzel packen – wer absichtlich ohne Pass kommt, hat kein Recht mehr, auf europäischem Boden zu bleiben“, bleibt Mair bei ihrem rigorosen Kurs – denn in der Praxis wird das Problem der staatenlosen Migranten oft innereuropäisch hin und her geschoben – eine Lösung für dieses Problem gibt es bislang nicht. „Das ist nicht nur ein Integrationsproblem, sondern in erster Linie ein Sicherheitsproblem, weil wir schlichtweg nicht wissen, wer zu uns kommt.“ In der Praxis versuchten Menschen mittlerweile oftmals, unser System auszunützen - etwa Personen aus Drittstaaten, die zum Beispiel mit gefälschten ukrainischen Reisepässen über die Grenze gelangen und sich als Opfer oder Kriegsflüchtlinge ausgeben.