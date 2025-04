Kilometerzähler manipuliert? Klage gegen Tesla

Sammelklage in Kalifornien

Die Kläger fordern Schadensersatz und Strafschadensersatz für Tesla-Fahrer im Bundesstaat Kalifornien, was – wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht – möglicherweise mehr als eine Million Fahrzeuge betreffen könnte. Tesla reagierte nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme, hat aber bereits alle wesentlichen Behauptungen in der Klage bestritten.