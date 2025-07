Verdacht erhärtet: Herzstillstand noch in der Luft

Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner ist am Donnerstag bei einem Paragleiter-Unfall in Italien ums Leben gekommen. Am Freitag drangen inoffizielle Informationen zur Obduktion an die Öffentlichkeit. Aus Ermittlerkreisen hieß es, dass sich der Verdacht auf einen Herzstillstand, den der Sportler noch in der Luft erlitt, erhärte.