Kurios! Rad-Profi wird wegen Unglückszahl kreativ

Die Zahl 13 gilt auch bei Radprofis, die an der Tour de France teilnehmen, als böses Omen und Unheilsbringer. So war auch Benoot nicht erfreut, als er erfahren durfte, dass die entsprechende Startnummer dieses Jahr ihm vorbehalten ist. Schon in den vergangenen Jahren haben verschiedene Athleten die Nummer auf ihrem Trikot überklebt oder das Trikot umgedreht.