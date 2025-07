Innenminister drängen auf härteren Asylkurs

Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt hat seine Amtskollegen aus Österreich, Frankreich, Polen, Tschechien und Dänemark zu einem buchstäblichen Gipfeltreffen auf die Zugspitze in Bayern geladen. Das Ergebnis ist vor allem symbolisch: Eine gemeinsame Erklärung, in der auf einen härteren Kurs in der Migrations- und Asylpolitik gedrängt wird.