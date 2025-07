Die Tops und Flops bei Reifenabrieb und Verschleiß

In diesem Zusammenhang räumt der Experte auch mit einem Mythos auf: „Wir werden immer wieder gefragt, ob es in Ordnung sei, dass neue Reifen über auffällig weniger Profiltiefe verfügen als früher. Wir können hier Entwarnung geben: Es ist tatsächlich der geringere Verschleiß, der dazu führt, dass sich moderne Reifen deutlich langsamer abnutzen – mehr Profil ist also gar nicht notwendig, weil es die allermeisten Menschen in der ‘natürlichen‘ Lebensdauer der Gummis ohnehin nicht abfahren können.“ Übrigens bedeutet weniger Profil auch weniger Gewicht, was wiederum Sprit sparen hilft.