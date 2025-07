Rätselraten! Kryptischer Müller-Post von Hummels

Eine versteckte Botschaft?

Will der Ex-BVB- und Bayern-Verteidiger damit andeuten, dass Müller doch noch in München bleibt? Eher nicht! Erstens haben sowohl die Bayern als auch der 35-Jährige selbst erklärt, dass es keinen neuen Vertrag geben werde – zudem scheint das Foto eher an eine ikonische Aufnahme von Neymar und Gerard Pique angelehnt zu sein.