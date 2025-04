Tesla muss seine Produktionspläne auf Eis legen

Bei Tesla brachen zuletzt die Verkaufszahlen weltweit ein. In den USA und anderen Ländern ist es zudem zu Demonstrationen und Übergriffen gegen die Autohäuser des E-Auto-Pioniers gekommen. Musk steht in den USA insbesondere wegen seiner Rolle als Berater von Präsident Trump bei umstrittenen Einsparungen bei Bundesbehörden in der Kritik. Tesla gilt wegen Musks Nähe zu Trump auch als Vergeltungsziel gegen die USA wegen der vom Präsidenten eingeführten Strafzölle gegen mehrere Staaten, darunter Kanada.