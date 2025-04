Audi A6: Limousine stark gegen den Lieblingsgegner

Auch Audi dreht weiter an der Aerodynamik-Schraube. Schon der neue A6 Avant beeindruckt mit einem cW-Wert von 0,25. Nun schieben die Ingolstädter die Limousine ins Rampenlicht: Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,23 dringt sie als konventionell angetriebenes Fünf-Meter-Flaggschiff in einen bislang nur von rein elektrisch angetriebenen Modellen erzielten Bereich der Windschlüpfrigkeit vor. Trotzdem bleibt der A6, was er immer war: ein automobiler Botschafter des gehobenen Anspruchs.