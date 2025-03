Audi A6 Avant: Sprit-Kombi mit fettem Auftritt

Interieur aus dem A5

Das Cockpitdesign entspricht im Wesentlichen dem des kleinen Bruders A5. Ein 11,9-Zoll-Tachoscreen und ein 14,5-Zoll-Touchscreen werden zu einer Einheit zusammengefasst, für den Beifahrer gibt es einen zusätzlichen 10,9-Zoll-Touchscreen, der für den Fahrer nicht einsehbar ist. Echte Tasten gibt es nicht, stattdessen Touchflächen auf der Mittelkonsole, am Lenkrad und an dem etwas überladenen Funktionsfeld an der Fahrertür.