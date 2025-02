Audi A5 Avant mit Basis-Motor: Qual oder Top-Wahl?

Überraschend wird es, wenn man weiter hineinschaut in die Preisliste (ohne hier wirklich ins Detail gehen zu wollen, dafür ist sie zu umfangreich und unübersichtlich), denn da finden sich drei Pakete: Tech, Tech plus und Tech pro. Die unterscheiden sich natürlich deutlich in ihrem Ausstattungsumfang. Aber: Tech plus und Tech pro kosten exakt das Gleiche, obwohl bei Tech pro zusätzlich der Spurführungsassistent, digitale OLED-Heckleuchten, elektrische Lenkradverstellung und -heizung, Sitzheizung hinten und das Adaptivfahrwerk dabei sind. Muss man nicht verstehen, liegt aber daran, dass die Österreich-Preise noch mal mit dem Hersteller nachverhandelt wurden.