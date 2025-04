Diese Städte vertrauen auf Gulden oder Taler

Ob Schwanentaler in Ried/I., Brückenzehner in Braunau, Gulden in Bad Ischl, Trattnachtaler in Grieskirchen oder Einkaufsgutschein – in vielen Städten ist der Euro nicht das einzige akzeptierte Zahlungsmittel. „Die Strategie ist, die Betriebe zu unterstützen und die Wertschöpfung in der Stadt zu behalten“, erklärt der Welser Stadtmarketingchef Peter Jungreithmair.