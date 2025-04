Das steht im Entwurf für die Messenger-Überwachung

Parlament kann eingebunden werden

Aktuell geht die DSN davon aus, dass die Überwachung, die in den Erläuterungen als „ultima ratio“ geschildert wird, nicht viel öfter als 20 bis 30 Mal im Jahr zum Einsatz kommen soll. Wenn aber die Anzahl der Fälle in einem Kalenderjahr 35 übersteigt, hat der Innenminister dem ständigen Unterausschuss des Innenausschusses, dem sogenannten Stapo-Ausschuss, unverzüglich zu berichten. In Kraft treten sollen die Bestimmungen mit Jahresbeginn 2027.