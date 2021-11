Ungarn gibt Einsatz von Spähsoftware Pegasus zu

Nach mehrmonatigem Schweigen hat ein hochrangiger Politiker aus der Regierungspartei Fidesz den Kauf der umstrittenen israelischen Spionagesoftware Pegasus durch die ungarische Regierung zugegeben. „Die betreffenden (Geheim- und Polizei-)Dienste verfuhren in jedem Fall gesetzeskonform“, betonte der Vorsitzende des parlamentarischen Verteidigungs- und Innenausschusses, Lajos Kosa, am Donnerstag in Budapest.