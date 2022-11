EU-Bericht warnt vor Spyware-Hotspot Österreich

EU-Abgeordnete fordern Aufklärung

Der SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide, Koordinator der sozialdemokratischen Fraktion in dem Ausschuss, nannte die Ausmaße der Affäre schockierend und forderte strengere EU-Gesetze. Vor allem die illegale Überwachung von Politikern - wie dem PASOK-Vorsitzenden Nikos Androulakis in Griechenland oder von Journalisten, Aktivisten und Anwälten etwa in Polen und Ungarn - sei „eine Bedrohung für Demokratie und Grundrechte“. In Österreich verkaufe beispielsweise DSIRF mit Sitz in Wien einschlägige Überwachungssoftware, so Heide. „Die sozialdemokratische Fraktion fordert eine strenge EU-Gesetzgebung für die Entwicklung, den Verkauf und den Einsatz von Hightech-Überwachungssoftware. Der vorhandene Rechtsrahmen reicht nicht aus.“