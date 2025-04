Was ging in Kärntner Krabbelstube wirklich vor?

Wegen schwarzer Pädagogik landeten zwei Kärntner Kleinpädagoginnen vor Gericht. Die Frauen sollen ihre Schützlinge grob behandelt haben – bis hin, dass den Kindern Essen in den Mund gestopft wurde: „Speib dich ja nicht an!“, hieß es dann.

Warum das für die Schützlinge so belastend gewesen ist, erklärt die Gerichtsgutachterin und Kinderpsychologin Ulla Redtenbacher-Müller: „Kinder in dem Alter von ein bis drei Jahren sind besonders vulnerabel, also verletzlich. Und psychische Gewalt kann gleich schlimm empfunden werden wie physische.