Britische Schüler sollen „Adolescence“ sehen

In der vierteiligen Serie geht es nicht nur um die Tat des 13-jährigen Jamie, sondern auch um die Online-Radikalisierung von Jugendlichen und jungen Männern durch Influencer wie den bekennenden Frauenfeind Andrew Tate. Starmer, der „Adolescence“ nach eigenen Angaben zusammen mit seinen Kindern im Teenageralter angeschaut hat, hatte die Macher der Serie am Montag in den Regierungssitz in der Downing Street eingeladen, um mit Fachleuten und Jugendlichen über die Serie zu sprechen.