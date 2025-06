95 Prozent: Martin Winkler neuer SPÖ-Chef in OÖ

SPÖ bekam 2021 nur noch 18,6 Prozent Zustimmung

Nach mehreren Wechseln an der Parteispitze versank die Partei fast in der Bedeutungslosigkeit. Erst als in Linz nach der Brucknerhaus-Affäre und dem Rücktritt von Klaus Luger Dietmar Prammer seine Wahl zum Bürgermeister gewann, kehrte wieder Ruhe ein. Das muss Winkler jetzt auch in der Landespartei gelingen, die in den vergangenen Jahren von einem schwachen Wahlergebnis zum nächsten taumelte. Bei der Wahl im Herbst 2021 kam die SPÖ mit Birgit Gerstorfer an der Spitze auf 18,6 Prozent. 2003 waren es unter Erich Haider noch 38,3 Prozent gewesen.