So tappen Sie nicht in die „Dropshipping“-Falle

Wer die Ware retournieren will, stößt auf die nächste Hürde: Der vermeintliche Web-Shop-Betreiber gibt keine Rücksendeadresse an. Bleibt nur der Lieferant in Asien, an den das Produkt auf eigene Kosten zurückgeschickt werden kann, so der EZV in einer Aussendung am Montag. Wurde mit Bezahldiensten bestellt, bleiben die Konsumentinnen und Konsumenten meist auch auf den Kosten für mangelhafte Waren sitzen, da die Bezahldienste andernfalls Inkassobüros einschalten.