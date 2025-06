Mann nach Brandanschlag in Psychiatrie eingewiesen

In dem anschließenden Verfahren ging es dann um den Vorwurf der versuchten Brandstiftung. Zum Prozessauftakt am vergangenen Mittwoch gab der 28-Jährige an, an einem psychotischen Schub gelitten zu haben. Er habe seine verschriebenen Medikamente nicht genommen und Jüdinnen und Juden „warnen“ wollen, weil sie an den falschen Gott glaubten.