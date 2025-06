Dieses Geschenk bekommt Glasner im Trainingslager

Teamchef Ralf Rangnick war zuletzt bereits vor Ort und machte sich ein Bild im Nationalpark Resort Dilly in Windischgarsten, wo auf das Nationalteam gleich in drei Lehrgängen im Herbst noch bessere Bedingungen warten als bisher. Denn das 4*-Resort investierte im Winter u. a. in neue Plätze und in ein mit Sportwissenschaftler Gerhard Zallinger abgestimmtes Fitnessstudio rund 1,7 Millionen Euro.