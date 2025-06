Microsoft beschwichtigt Cloud-Kunden in der EU

Aus diesem Grund kündigte AWS vor einigen Tagen die Gründung einer rechtlich eigenständigen europäischen Tochter an, die ausschließlich EU-Bewohner beschäftigt. Ihre Rechenzentren seien auch physisch von den übrigen AWS-Standorten getrennt, erläuterte der hochrangige AWS-Manager Kevin Miller in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. „Die Kunden unserer Sovereign Cloud haben keine Möglichkeit, auf zusätzliche Rechenkapazitäten unseres Standorts in Frankfurt zuzugreifen.“