Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Das vier Monate alte Kaninchen-Pärchen Mäxle & Mascha wurde in einem Käfig gefunden und ist mittlerweile im TierQuarTier Wien in Sicherheit. Die beiden werden ausschließlich zusammen vermittelt, können jedoch auch in eine bestehende Kaninchenfamilie integriert werden. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at